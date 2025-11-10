أخبار التوك شو.. محافظ سوهاج: لم نرصد أى شكاوى أو ملاحظات بالساعات الأولى لانتخابات النواب.. وأحمد موسي: حروب في كل حتة وإحنا كدولة بننتخب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

محافظ سوهاج: لم ترصد أى شكاوى أو ملاحظات بالساعات الأولى لانتخابات النواب

أكد الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنه منذ بداية اليوم وكانوا موجودين فى غرفة التحكم والسيطرة لمتابعة فتح اللجان وبدء توافد الناخبين.

وزير الخارجية: توافق مصري - خليجي علي تعزيز الشراكة الإقتصادية والإستثمارية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هناك حالة من التوافق المصري - الخليجي علي أهمية تعزيز الشراكة الإقتصادية والإستثمارية”.

النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

عرضت فضائية “صدي البلد”، مقطع فيديو، للنائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة.

أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشهد المشاركة من جيل الشباب والمشاركين فى إنتخابات النواب أمر في منتهى الروعة، وهناك مشاركة بمختلف الأعمار في التنظيم والمشاركة.

المشهد من أمام إحدى اللجان بالجيزة في انتخابات مجلس النواب .. فيديو

قالت ريهام فيكتور، مراسلة "إكسترا نيوز" بالجيزة، إنه بدأت صباح اليوم في محافظة الجيزة عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في أجواء يسودها النظام والانضباط.

أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب

أكد الإعلامي أحمد موسي: “حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب، وهناك ملايين هينزلوا وينتخبوا النهاردة وبكرا في انتخابات مجلس النواب”.

اقبال كبير من المواطنين على اللجان الفرعية بالبحيرة

أكد المستشار محمد عبد العظيم رئيس اللجنة العامة البحيرة، إن لديه 773 لجة فرعية و 9 لجان عامة، وأنه في الساعات الأولى هناك اقبال كبير من المواطنين على اللجان الفرعية، وهناك تسهيلات تتم في جميع اللجان.

إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين

عرضت فضائية “صدي البلد”، مقطع فيديو يوضح، إقبال كثيف من الناخبين للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة، وسط استقبال حافل للنائب محمد أبو العينين.

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث مع أمين مجلس الأمن الروسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

النائب محمد أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات النواب.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للحظة قيام النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة.