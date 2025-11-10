السيطرة على حريق بمصنع كيماويات في مدينة السادات.. صور

تمكنت قوات الحماية المدني في محافظة المنوفية من السيطرة على حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات.

وتجري الآن أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين نتيجة الحريق، وتم نقلهم إلي مستشفى السادات.

وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل، كما انتقل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلي مدينة السادات لمتابعة حريق مصنع السادات.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقيادات الدفاع المدني الي حريق مصنع الأحبار بالمنطقة السابعة الصناعية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بنشوب حريق هائل بمصنع أحبار بالمنطقة الصناعية.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة علي الحريق.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

https://youtube.com/shorts/z0WC3589aWU