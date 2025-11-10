محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول.

واطمأن المحافظ، على انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان واستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.

حيث شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من بدء التصويت.

وأكد الفريق أحمد خالد ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استعداد تام لتنفيذ خطة العمل التي أُعدت مسبقًا لضمان نجاح العملية الانتخابية، والتي تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، مشددًا على توفير كل التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

وحث محافظ الإسكندرية، المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تجسد وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية دوره في بناء مستقبل الوطن ودعم مسيرته الديمقراطية، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب يمثلون شركاء أساسيين في مسيرة التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه تم منذ السابعة من صباح اليوم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للمتابعة الميدانية المستمرة ، بالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية وشركات المرافق والأحياء، لرصد أي ملاحظات أو مشكلات طارئة والتعامل معها على الفور.

وشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة حتى غلق اللجان وانتهاء التصويت.