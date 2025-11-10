قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أحمد بسيوني

أدلى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول.

واطمأن المحافظ، على انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان واستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.

حيث شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من بدء التصويت.

وأكد الفريق أحمد خالد ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استعداد تام لتنفيذ خطة العمل التي أُعدت مسبقًا لضمان نجاح العملية الانتخابية، والتي تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، مشددًا على توفير كل التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

وحث محافظ الإسكندرية، المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تجسد وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية دوره في بناء مستقبل الوطن ودعم مسيرته الديمقراطية، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب يمثلون شركاء أساسيين في مسيرة التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه تم منذ السابعة من صباح اليوم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للمتابعة الميدانية المستمرة ، بالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية وشركات المرافق والأحياء، لرصد أي ملاحظات أو مشكلات طارئة والتعامل معها على الفور.

وشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة حتى غلق اللجان وانتهاء التصويت.

