لبحث تطورات اتفاق غزة.. ماكرون يستقبل الرئيس الفلسطيني في باريس غدا

أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية ، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس غدا الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأفادت "فرانس برس" : "سيستقبل إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء في باريس رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس".

كما لفتت الوكالة الفرنسية، إلى أن بيان قصر الإليزيه وصف عباس بـ"رئيس دولة فلسطين"، وذلك تزامنا مع الاعتراف الرسمي الذي أعلنته فرنسا بفلسطين، خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الزعيمين سيبحثان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل، وكذلك "المراحل القادمة من خطة السلام"، لا سيما فيما يتعلق بالأمن وإدارة الأراضي الفلسطينية وإعادة إعمارها.

ومن المتوقع أيضا أن يؤكد ماكرون وعباس ضرورة "ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى غزة"، فضلا عن مناقشة "إصلاح الإدارة الفلسطينية".