صحة غزة: ارتفاع عدد جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال إلى 315

أعلنت صحة غزة عن ارتفاع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال إلى 315 جثمانا تعرفنا على 91 منهم.

و أفادت شبكة قدس الإخبارية اليوم أن جيش الاحتلال سلم جثامين 15 شهيدا من قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى.

و من جانبه، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه بعد مرور شهر على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما تزال إسرائيل" تواصل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين بأساليب متعددة، بحسب وكالة الأنباء “صفا”.

وقال المرصد في بيان اليوم إن "إسرائيل" تستمر في فرض ظروف معيشية مهلكة على مليوني فلسطيني، مع حرمانهم من التعافي من آثار الكارثة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من 25 شهرًا، في ظل صمت وعجز دولي عن حمايتهم وإنصافهم.

ووثق خلال الأسابيع الأربعة الماضية، استمرار جرائم القتل العمد التي ينفّذها جيش الاحتلال ضد المدنيين، إذ يقتل ما معدله ثمانية فلسطينيين يوميًا.

وبيّن أنّ جيش الاحتلال يواصل ارتكاب خروقات وجرائم يومية لوقف إطلاق النار، من خلال القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، والاستمرار في تدمير المنازل والمباني، خاصة في شرق مدينتي خان يونس وغزة.