الدفاع الروسية: صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، استهداف منشآت عسكرية استراتيجية أوكرانية؛ بما في ذلك مطار عسكري ومركز استخباراتي، بأسلحة موجهة، منها صواريخ "كينجال".



وذكرت الدفاع الروسية - وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك - أن "ردًا على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا؛ نفذت القوات الروسية هجوما باستخدام أسلحة متناهية الدقة؛ بما في ذلك صواريخ كينجال الفرط صوتية، والطائرات المسيرة البعيدة المدى، ضد مطارات عسكرية أوكرانية، ومركز استخبارات راديوية وإلكترونية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع صواريخ لراجمات "أولخا"، ومراكز تجميع ومنشآت تخزين للطائرات المسيرة البعيدة المدى".