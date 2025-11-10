سوريا تحبط مؤامرتين لاغتيال الرئيس الشرع

صرح مسؤول من الشرق الأوسط ومسؤول أمني سوري، إن سوريا أحبطت مؤامرتين منفصلتين لتنظيم داعش لاغتيال الرئيس أحمد الشرع، مما يضفي بعدا شخصيا على خطط الشرع للانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم المتشدد الذي يخوض معه مواجهات منذ فترة طويلة، و ذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".



وأعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، في وقت سابق هذا الشهر بأن الشرع قد يوقّع اتفاقا، الإثنين، للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن.

وأضاف المسؤولان، أن المؤامرتين اللتين استهدفتا الشرع جرى إحباطهما خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يؤكد التهديد المباشر الذي يتعرض له الرئيس السوري بينما يسعى لتعزيز سلطته في بلد مزقته حرب أهلية استمرت 14 عاما.