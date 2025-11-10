قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدعوة من نظيرة البلغاري.. الرئيس اللبناني يغادر البلاد متجها إلى صوفيا

جوزاف عون- الرئيس اللبناني
جوزاف عون- الرئيس اللبناني
هاجر رزق

غادر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم متوجهاً إلى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومين راديف.

و ضم الوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على أن تنضم إلى الوفد سفيرة لبنان في بلغاريا رحاب ابو زين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وسيجري الرئيس عون خلال زيارته محادثات مع نظيره البلغاري تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من المسؤولين البلغار في مقدمهم رئيس مجلس الوزراء روزين جيليازكوف، ورئيسة مجلس النواب رايا نازاريان.
 

الرئيس اللبناني جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي صوفيا الرئيس البلغاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. استراحة في لجنة محمد كريم بالجيزة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي المصري والخليجي

طوابير الناخبين تصطف أمام لجنة مدرسة الوراق الثانوية بنات

طوابير الناخبين تصطف أمام لجنة مدرسة الوراق الثانوية بنات وسط تأمين مشدد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد