صفقة بقيمة 42.5 مليون دولار لتطوير مفاعلات نووية في السويد

وقعت مجموعة من الشركات الصناعية السويدية الكبرى صفقة مع شركة Vattenfall لاستثمار 400 مليون كرونة سويدية (42.5 مليون دولار) في تطوير مفاعلات نووية معيارية صغيرة في السويد.



وبحسب منصة "ياهوو فينانس"؛ تقوم Industrikraft، وهي مجموعة من 17 شركة صناعية، بما في ذلك SKF و Volvo AB وVolvocars، بالاستثمار في Videberg Kraft، وهي شركة تم إنشاؤها لتسهيل بناء طاقة نووية جديدة في السويد.



وفي مرحلة لاحقة، ستستحوذ Industrikraft أيضًا على حصة 20 % في Videberg Kraft، حسب بيان مشترك اليوم الإثنين.



وتخطط Vattenfall لبناء مفاعلات معيارية صغيرة في محطة Ringhals الحالية في Vattenfall في فارو، جنوب غرب السويد؛ لتوفير إنتاج إجمالي يبلغ حوالي 1500 ميجاوات.



وقالت آنا بورج، الرئيس التنفيذي لشركة Vattenfall - في البيان - "إن التزام هذه الشركات واستعدادها لتقاسم ملكية المشروع في شبه جزيرة فارو هو علامة على أنه سيكون هناك طلب على" الكهرباء الخالية من الأحافير المنتجة حديثًا".