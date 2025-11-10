الاتحاد الأفريقي يدعو المجتمع الدولي لدعم مالي في حربها على الإرهاب

أ ش أ

دعا الاتحاد الافريقي المجتمع الدُّوَليّ لدعم دولة مالي في حربها على الإرهاب.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يُوسُف، في بيان نقله موقع "أفزيفيا نيوز" الإخباري اليوم /الإثنين/- إن المنظمة تتضامن مع حكومة وشعب مالي، وكذلك مع عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية.



وحث الاتحاد المجتمع الدُّوَليّ على التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تواجه هذه التهديدات.



وتبدو السلطات الانتقالية في مالي عاجزة في مواجهة انقطاع إمدادات الوقود الذي فرضه الإرهابيون وتستهدف هذه الهجمات شاحنات الإمدادات بشكل مباشر، مما يؤثر على وصول السكان إلى السلع الأساسية ويفاقم أزمة إنسانية هشه أصلا.



وهكذا، تختنق العاصمة باماكو بنقص الوقود، بينما ينهار الاقتصاد الوطني، وتنصح بعض الدول الأجنبية مواطنيها بالمغادرة.



وإلى جانب مالي، أبدى الاتحاد الأفريقي استعداده لدعم جميع دول الساحل في حربها ضد الجماعات المسلحة، مقدمًا دعما ملموسًا لجهود السلام والاستقرار.



وأكد الاتحاد الأفريقي دوره المحوري في تعزيز السلام والأمن والتنمية في منطقة تعاني من انعدام الاستقرار المستمر.