سيدات سيوة ومرسي مطروح يتصدرن المشهد الانتخابي فى اليوم الأول “صور ”

شهدت اللجان الانتخابية بواحة سيوة ومدينة مرسي مطروح إقبالا كبيرا للسيدات للإدلاء بأصوتهن فى الانتخابات البرلمانية 2025 .

حيث توافدت أعداد كبيرة من سيدات واحة سيوة للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات البرلمانية وذلك فى الدائرة الثانية التى تضم سيوة والحمام والعلمين والضبعة، كما شهدت لجان مرسي مطروح إقبالا كبيرا أيضا من السيدات.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 5606 لجان فرعية أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة، تحت إشراف 70 لجنة عامة موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير وفق خطة متكاملة تضمن انتظام التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين في جميع المقار الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية.