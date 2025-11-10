ييس توروب: من الرائع إحراز أول لقب لي بعد 4 أسابيع فقط وأحيي اللاعبين على تنفيذ أفكاري

كشف الإعلامي أمير هشام تصريحات مدرب الأهلي ييس توروب بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر المصري أمام الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال ييس توروب : "من الرائع أن أحرز أول لقب لي بعد 4 أسابيع فقط. أحيي اللاعبين على تنفيذ أفكاري والعمل على كل التفاصيل وسرعة تطورهم، وأهنئ جماهير الأهلي على دعمهم المتواصل طوال المباراة. الفوز بالألقاب، وخصوصًا أمام هذا الخصم، يحمل قيمة كبيرة."



وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.