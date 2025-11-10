أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، أن مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، وأن مصر فتحت أبوابها لشركها من جميع دول العالم، وفي جميع القطاعات.

وأضاف خلال فعاليات منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، أن مصر نجحت في مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري، وأن ذلك نقطة صغيرة في بحر الفرص الموجودة وغير المستغلة.

ولفت إلى أنه يجب أن نركز جهودنا على تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول التجارة الحرة التي تضم حوالي 3 مليارات مستهلك.

ويقام منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية علي مدار يومين تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ويأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.



ويشهد المنتدى المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاركة رفيعة المستوى تضمن عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلاً عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة.



ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل.