إقبال كثيف من الناخبين على مدرسة الإسراء الإعدادية بالوراق وسط تأمين غير مسبوق

شهدت لجنة مدرسة الإسراء الإعدادية بنين بكفر الحما، بمنطقة جزيرة محمد بالوراق، اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، توافدًا ملحوظًا للناخبين والناخبات، استعدادًا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

وانتظمت العملية الانتخابية في لجان الوراق منذ الساعه التاسعة صباحا وسط تواجد أمني مكثف وحضور كبير من الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأظهرت اللجنة التنظيمية انتظام سير عملية الاقتراع، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تسهيل دخول الناخبين وسير عملية التصويت بشكل سلس وآمن، في أجواء هادئة ومهيأة لتيسير العملية الانتخابية.