قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخب واطمن.. الرعاية الصحية تطلق خطة طوارئ شاملة لتأمين الناخبين خلال انتخابات النواب 2025

صورة من الخدمات الطبية المقدمة
صورة من الخدمات الطبية المقدمة
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استمرار إطلاق مبادرتها "انتخب واطمّن" لتأمين الخدمات الطبية خلال انتخابات مجلس النواب 2025، والتي بدأت اليوم في محافظتي الأقصر وأسوان، وذلك في إطار دورها الوطني الرائد ومسؤوليتها في دعم الاستحقاقات الدستورية، وضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة للمواطنين خلال سير العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب 2025 

وأكدت الهيئة أنها تؤمّن انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها من خلال 321 فرقة طبية منتشرة أمام اللجان الانتخابية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات الطبية للناخبين والعاملين باللجان، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ طبي، وفق أعلى معايير الجودة.

انتخابات مجلس النواب 2025 

وأوضحت الهيئة أنه تم نشر 180 فرقة طبية بمحيط اللجان خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظتي الأقصر وأسوان، والتي تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، فيما سيتم الدفع بـ 141 فرقة طبية أخرى خلال المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر بمحيط اللجان في محافظات إقليم القناة وهم أربع محافظات"بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس" ، وذلك لضمان التغطية الطبية لكافة مراحل العملية الانتخابية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن انعقاد غرف الطوارئ المركزية والفرعية على مدار الساعة طوال فترة الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى وجود غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة لمتابعة الموقف الطبي أولًا بأول، إلى جانب 32 غرفة طوارئ فرعية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست، مرتبطة على مدار الساعة بالغرفة المركزية برئاسة الهيئة، لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستجابة الفورية.

انتخابات مجلس النواب 2025 

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ285 مركزًا ووحدة طب أسرة و43 مستشفى تابعة للهيئة لتأمين العملية الانتخابية بمرحلتيها، مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية المدربة والمستلزمات والأدوية اللازمة بكافة المنشآت، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

انتخابات مجلس النواب 2025 

خدمات الفحص والفرز الطبي للناخبين

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفرق الطبية المنتشرة داخل وأمام اللجان الانتخابية تقدم خدمات الفحص والفرز الطبي للناخبين، بما في ذلك قياس الضغط والسكر، وتقديم الإسعافات الأولية، والتوعية والتثقيف الصحي، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب التدخل السريع في حالات الطوارئ وتحويلها إلى مستشفيات الهيئة لتلقي الرعاية الطبية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على التنسيق على مدار الساعة مع هيئة الإسعاف المصرية من خلال نظام إحالة فعّال يضمن سرعة نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المجهزة، فضلًا عن رفع الجاهزية بأقسام الطوارئ وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم بجميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تأمين العملية الانتخابية بكفاءة وأمان كاملين.

انتخابات مجلس النواب 2025 
انتخابات مجلس النواب 2025 الأقصر أسوان الرعاية الصحية انتخب واطمّن هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

ترشيحاتنا

وكيل صحة المنوفية

وكيل صحة المنوفية يتدخل لحل مشكلة ندب المراقبين الصحيين

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

جامعة المنوفية وشركة مياه الشرب توقعان بروتوكولًا لدعم البحث العلمي وخدمة المجتمع

تموين الشرقية

ضبط 10 أطنان أسماك مجمدة مجهولة المصدر في الشرقية

بالصور

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

سرفيس
سرفيس
سرفيس

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد