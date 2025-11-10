انتخابات النواب 2025.. تجهيز اللجان في الوادي الجديد بالخدمات اللوجستية

قالت هبة عصام، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الوادي الجديد، إنه بدأت صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، حيث فتحت لجان المحافظة أبوابها في التاسعة صباحًا بحضور القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشترط وجود قاضٍ بكل لجنة لضمان النزاهة والشفافية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن اللجان شهدت منذ الساعات الأولى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، لا سيما كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا، وقد وفّرت المحافظة جميع الخدمات اللوجستية لتيسير عملية التصويت، بما في ذلك الاستراحات والمظلات والمقاعد المخصصة لذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى ممرات مهيأة لتسهيل حركتهم.

وتابعت أن محافظة الوادي الجديد أنهت استعداداتها للانتخابات منذ يوم أمس، حيث تفقد المحافظ عددًا من اللجان للتأكد من جاهزيتها وتوافر جميع التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين.