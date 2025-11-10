قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة.

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

المكونات:-

1-نصف كيلو لحمة قطع صغيرة

2-٢ بصلة مفرومة وسط

3-٣ فصوص ثوم

4-هريسة حارة

5-كيلو ونصف طماطم

6-٣ ملاعق صلصة

7- كيس مكرونة صغيرة كيلو

8- واحد فلفل حار(حسب الرغبة)

9-ملح-فلفل-سبع بهارات-قرفة خشب

نغسل اللحمة ونضع في الحلة زيت لكي اللحم يأخذ صدمة ومن ثم نضع البصل المفروم والثوم يتم التقليب لمدة عشرة دقائق ونضيف معلقة سكر صغيرة مع البهارات ماعدا الملح .

نضع ٢ كوب ماء ساخن لسوي اللحم وقبل تمام النضج نسكب عصير الطماطم والصلصة والهريسة الحارة والفلفل الحار ونتركها حتي يتم التسبيك وسوي اللحم.

ومن ثم نضع كيس المكرونة بدون سلق ومن ثم نقلب جيداً ونضع الملح

ملحوظة:-

إذا احتاجت ماء نضع كوب واحد ماء ساخن وأهم حاجة ان المياة تكون مغطية المكرونة.

تترك علي النار من ١٠ دقائق ل ١٥ دقيقة .

تقدم ساخنة وأحلي مبكبكة چوسي علي طريقتي وبالهنا والشفا.