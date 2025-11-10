النيران وصلت للسماء.. محاولات للسيطرة علي حريق مصنع أحبار في السادات

تكثف قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من جهودها للسيطرة على حريق مصنع أحبار بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.

وفوجئ العاملون بالمصنع باندلاع ألسنة النيران داخل المصنع وسط حالة من الفزع بين العمال حيث وصلت النيران إلي ارتفاع كبير.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات باندلاع حريق داخل مصنع أحبار بالمنطقة الصناعية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلي المصانع المجاورة ودون وقوع أي إصابات أو وفيات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.