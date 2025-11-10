مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية على الحدود الجنوبية اللبنانية صباح اليوم

استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة سيارة مدنية على الحدود الجنوبية اللبنانية صباح اليوم الاثنين، على طريق بلدة البيسارية في قضاء صيدا، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة لحظات اندلاع النيران في السيارة بعد إصابتها مباشرة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذين هرعوا لمحاولة إغاثة المصابين قبل وصول فرق الإسعاف.

ويأتي هذا القصف بعد أقل من 24 ساعة على هجمات مماثلة نفذتها إسرائيل بطائرات مسيرة في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل شخصين الأحد، إثر استهداف آليتين مدنيتين قرب بلدتي الصوانة وخربة سلم، إضافة إلى استهداف سيارة أخرى في بلدة حومين، ما أدى إلى احتراق المركبات بالكامل.

ووفق المصادر، فقد أطلقت المسيرة الإسرائيلية ثلاثة صواريخ على إحدى السيارات، ما أدى إلى مقتل سائقها على الفور، في إطار ما وصفته تقارير محلية بتصعيد واضح في العمليات الجوية الإسرائيلية داخل العمق الجنوبي.

