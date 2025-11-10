محافظ المنوفية يتفقد مدرسة شنوان الابتدائية الجديدة باستثمارات تقارب 18 مليون جنيه

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لمتابعة نسب الإنجاز والدفع بمنظومة العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه الأستاذ رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية .

حيث إستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة شنوان الابتدائية الجديدة " إنشاء جديد" بطاقة 16 فصل دراسي باستثمارات تقارب 18 مليون جنيه ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، واستمع المحافظ لشرح مختصر عن الموقف الحالي لتنفيذ الأعمال ، حيث جارى صب الخرسانة المسلحة للأساسات ، ووجه بضرورة المتابعة الميدانية لحجم الأعمال ومضاعفة الجهود وتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم .

كما تتفقد محافظ المنوفية اعمال حملة رفع نواتج التطهير بطريق شنوان - شبين الكوم تمهيداً لنقلها بالمدفن الصحي بكفر داود بالسادات وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة والظهور بمظهر جمالي ، وشدد المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية للمنظومة النظافة وإستمرار شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد إنشاءات مدرسة جروان الإعدادية ( شهداء 6 أكتوبر الإعدادية ) وخدمات مجزر بي العرب وأعمال فرد السن بشارع الجيش بالباجور ، وكذا مجمع الخدمات ومبني التأمين الصحي بسنتريس و مجمع الخدمات والوحدة الصحية والسوق الحضاري بدروة و محطة معالجة صرف صحي شطانوف .