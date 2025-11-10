الزمالك يعقد جلسة حاسمة مع جون إدوارد لاختيار المدير الفني الجديد

يعقد مسئولو نادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة جلسة حاسمة مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، لمناقشة ملف المدير الفني المنتظر تولي قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل استعداد "الأبيض" لخوض مباريات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت مصادر داخل النادي أن هناك تباينًا في وجهات النظر داخل مجلس الإدارة حول هوية المدير الفني القادم، حيث يميل بعض الأعضاء إلى التعاقد مع مدرب أجنبي، بينما يرى آخرون ضرورة الاعتماد على مدرب مصري ذو خبرة أو الإبقاء على أحمد عبدالرؤوف في منصبه بعد الأداء الجيد الذي قدمه مؤخرًا.

وأشار المصدر إلى أن دائرة الترشيحات انحصرت بين البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني السابق لفاركو، والمغربي حسين عموتة، في حال تم الاتفاق على خيار المدرب الأجنبي ومن المنتظر أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من إعداد الفريق.