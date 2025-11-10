مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

شهد مركز شباب الأصبجي بمنطقة المنيب اليوم إقبالاً كبيراً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الجارية لمجلس النواب، حيث استقبلت اللجان الانتخابية أعداداً متزايدة من الناخبين منذ الساعات الأولى صباح اليوم.

وأكد القائمون على المركز جاهزية كافة اللجان وتوفير جميع سبل الراحة والخدمات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

وأظهرت اللقطات توافد المواطنين من مختلف الأعمار، وسط تنظيم محكم وإجراءات واضحة لتسهيل عملية التصويت، بما يعكس حرص الشعب على ممارسة حقه الدستوري والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

ووفقاً للمصادر، فإن معدلات الإقبال تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مع مرور الوقت، في مؤشر على حرص الناخبين على المشاركة والتفاعل مع المشهد الانتخابي.

ويأتي هذا الإقبال في ظل اهتمام رسمي واسع من وزارة الداخلية وهيئة الانتخابات لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين، مع مراعاة جميع التدابير الاحترازية لضمان سلامتهم. ويذكر أن انتخابات مجلس النواب الحالية تمثل محطة مهمة في العملية الديمقراطية بمصر، مع منافسة شديدة بين المرشحين في مختلف الدوائر، ما يزيد من أهمية مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم.

وفي الوقت نفسه، شهد المركز تنظيم فرق للتوعية والتوجيه داخل اللجان، لضمان سلاسة عملية التصويت وشرح الإجراءات للناخبين، ما ساهم في تسهيل دخول وخروج المواطنين بسرعة ويسر.