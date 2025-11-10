قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إقبال كثيف من السيدات بمدرسة الجيزة القومية .. صور

كريم عاطف   -  
كريم ناصر   -  
مروج حسني

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية إقبالا كثيفا من السيدات علي لجان الانتخابات البرلمانية في الساعات الأولي من فتح اللجان حرصا منهم علي الإدلاء بأصواتهم بالعرس الانتخابية.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.


 

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزةالفيومالوادي الجديدبنى سويفالمنياأسيوطسوهاجقناالأقصرأسوانالبحر الأحمر- الإسكندريةالبحيرةمرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخب  التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا

ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمةالوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.

