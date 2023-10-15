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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب يدعو لوقف تصعيد العنف بغزة

صدى البلد

أدان الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ما يحدث علي الأراضي الفلسطينية ، وطالب بوقف الأعمال الوحشية ضد المدنيين ، مطالبا بوقف إطلاق النار.

ودعا الاتحاد الدولي الي سلام تفاوضي ، مؤكدا أن العمال وأسرهم هم ضحايا الحروب ، مقدما التعازي القلبية لأسر وأحباء الذين فقدوا حياتهم خلال هذا الوقت المأساوي والصعب للغاية.
وأعرب الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين وآلاف العمال في غزة .


كما دعا الاتحاد الدولي؛ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع دول المنطقة إلى العمل من أجل السلام، ووقف تصعيد العنف، واتخاذ إجراءات قوية لوقف الحرب علي المدنيين الأبرياء وتحقيق حل الدولتين.


وأكد الاتحاد الدولي في بيان  صحفي علي  بذل كافة الجهود لحماية المدنيين من كارثة إنسانية ، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الي ممارسة نفوذهما لضمان حصول المدنيين علي الاحتياجات الأساسية والمياه والغذاء والدواء والطاقة.


دعا الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب المجتمع الدولي الي العمل معا للبدء فورا في عملية السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكرر الدولي للبناء والأخشاب في بيانه دعوات الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريش" الي سلام تفاوضي، يلبي التطلعات الوطنية للفلسطينيين ويحقق احتياجات إسرائيل للأمن ، من خلال رؤية لحل الدولتين .


وطالب الدولي للبناء والأخشاب بإنهاء الحلقة المفرغة من سفك الدماء والكراهية والاستقطاب في الشرق الأوسط ، مؤكدا أن العمال وأسرهم هم ضحايا مؤسفون لجميع الحروب ، ويجب حمايتهم وحماية حقوقهم الأساسية .

ويري الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ، أنه من الضروري الآن أن تتدخل الأمم المتحدة باتخاذ إجراء حاسم لوقف وانهاء الصراع المستمر منذ عقود، وان خسارة أرواح بريئة هي نتيجة غير مقبولة للصراع.

من جانبه ثمن عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ورئيس منطقة افريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب ، ما جاء ببيان الاتحاد ، مؤكدا انه دائما يتخذ مواقف إيجابية تجاه حماية العمال.

وقال الجمل ان بيان الدولي للبناء والاخشاب ، انتصر الي حماية العمال والمدنيين ، وكشف عن موقف واضح وصريح تجاه القضية الفلسطينية ، لم تستطع اطراف ومجتمعات دولية اخري ان تتخذه.

وقال الجمل ان بيان الاتحاد الدولي ، لخص قناعته بحتمية السلام من اجل العمال والمدنيين لانهم ضحايا كل الحروب، مقدما رؤيته في انهاء الصراع بالسلام التفاوضي وحل الدولتين ، وان يتحرك المجتمع الدولي لحل القضية وانهاء صراع دام عقود.

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