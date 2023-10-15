طبيب فلسطيني يحاول تهدئة المصابين في غزة فيتفاجأ بابنته

لحظات تدمى لها القلوب سيطرت على مشهد وثقه مقطع فيديو يظهر فيه طبيب فلسطيني يقوم بتهدئة المصابين جراء التصعيدات المستمرة على غزة.

ظهر الطبيب في مقطع الفيديو المنتشر حيث ترجمه البعض إلى لغات أخرى وهو يقترب من أحد المصابين ثم يضع يده على خده من هول الصدمة.

غزة

تبين خلال مقطع الفيديو الذي شاهده الملايين أن الطبيب فوجىء بجثة ابنته من بين المصابين.

وبين صرخات باقي المرضي واستنجاد الآخريين ظل الطبيب في صدمة من هول الموقف وصعوبة المأساة الإنسانية التي حلت بالمقربين منه.

هذا وقد رصدت، صحيفة فاينانشال تايمز، منذ قليل، الوضع المأساوي في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط غزة، حيث لم يعد هناك مكان في المشرحة للأشخاص الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي للقطاع، لذلك وضع الموظفون 20 جثة في سيارات نقل الآيس كريم، والتي لسخرية الوضع، مزينة بصور الأطفال السعداء بالأيس كريم.

كما عثر على ما لا يقل عن 10 جثث ملفوفة بالأغطية على أرض قريبة.



