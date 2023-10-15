عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور عبدالمنعم الحسيني وعبدالله غراب.. نادي الصيد يتسلم درع الدوري العام للسلاح

عبدالمنعم الحسيني
عبدالمنعم الحسيني

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن عبد المنعم الحسيني بتسليم الوزير عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، درع الدوري العام للسلاح بعد حصول نادي الصيد على الدرع للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت مراسم التسليم حضور كلًا من الكابتن طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد، و استاذة ياسمين جاد و المهندس خالد كابش و المهندس أحمد نبيل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

ومن جانب نادي الصيد، حضر كلًا من الوزير عبد الله غراب رئيس النادي، ومحمد غباشي القائم بأعمال المدير، وأحمد الشاذلي وأحمد مجيب أعضاء مجلس إدارة النادي، وعمرو الصادق مدير النشاط الرياضي، وأحمد نبيه مساعد مدير النشاط الرياضي، و الدكتور بلال بدوي رئيس جهاز السلاح بالنادي، و الكابتن إسلام جمال المدير الفني للسلاح بالنادي.

ووجه الكابتن عبد المنعم الحسيني الشكر والتقدير لنادي الصيد وللوزير عبد الله غراب رئيس نادي الصيد على دعمه للمنتخبات الوطنية المصرية السلاح من خلال لاعبي نادي الصيد مما يؤدي إلى انتشار اللعبة بشكل كبير.

على الجانب الآخر، قدم الوزير عبد الله غراب الشكر للاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني على الإنجازات التي يحققها اتحاد السلاح، مؤكدًا على أن نادي الصيد يساند ويقف دائمًا بجوار الاتحاد لمواصلة تحقيق الميداليات والإنجازات.

وقد تناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ونادي الصيد حول استعدادات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لحصد الميداليات الأولمبية ورفع علم مصر عاليًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

ترشيحاتنا

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

حافة الهاوية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

مصيبة وكارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً

إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ