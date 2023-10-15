بحضور عبدالمنعم الحسيني وعبدالله غراب.. نادي الصيد يتسلم درع الدوري العام للسلاح

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن عبد المنعم الحسيني بتسليم الوزير عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، درع الدوري العام للسلاح بعد حصول نادي الصيد على الدرع للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت مراسم التسليم حضور كلًا من الكابتن طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد، و استاذة ياسمين جاد و المهندس خالد كابش و المهندس أحمد نبيل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

ومن جانب نادي الصيد، حضر كلًا من الوزير عبد الله غراب رئيس النادي، ومحمد غباشي القائم بأعمال المدير، وأحمد الشاذلي وأحمد مجيب أعضاء مجلس إدارة النادي، وعمرو الصادق مدير النشاط الرياضي، وأحمد نبيه مساعد مدير النشاط الرياضي، و الدكتور بلال بدوي رئيس جهاز السلاح بالنادي، و الكابتن إسلام جمال المدير الفني للسلاح بالنادي.

ووجه الكابتن عبد المنعم الحسيني الشكر والتقدير لنادي الصيد وللوزير عبد الله غراب رئيس نادي الصيد على دعمه للمنتخبات الوطنية المصرية السلاح من خلال لاعبي نادي الصيد مما يؤدي إلى انتشار اللعبة بشكل كبير.

على الجانب الآخر، قدم الوزير عبد الله غراب الشكر للاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني على الإنجازات التي يحققها اتحاد السلاح، مؤكدًا على أن نادي الصيد يساند ويقف دائمًا بجوار الاتحاد لمواصلة تحقيق الميداليات والإنجازات.

وقد تناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ونادي الصيد حول استعدادات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لحصد الميداليات الأولمبية ورفع علم مصر عاليًا.