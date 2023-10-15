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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حماية المستهلك السابق: أحد المعوقات في السوق المصري كثرة حلقات التداول

السلع
السلع

قال راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن التعامل مع السوق في حاجة إلى حكمة وإرادة وعزيمة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لـ ضبط السوق المصري، ولا يوجد تعارض بين آليات العرض والطلب مع ضبط السوق.

وأضاف "عبد المعطي"، خلال  حواره مع  الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مبادرة  خفض الأسعار في حاجة إلى إجراءات عقابية لكي تكون فعالة، وإيجاد منظومة متكاملة لمراقبة تنفيذها، وإعداد استراتيجية متكاملة تتعامل مع الموقف في توفير السلع بشكل دائم، وضبط أي مخالفات تضر بالسوق، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال التنسيق بين كافة الاجهزة. 


وأوضح  رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن هناك إتاحة للسلع المطروحة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة لإعلام المواطن بنسبة الخصم التي تتراوح ما بين 15 لـ25% ، لكي يعلم حجم الاستفادة من المبادرة.
وأشار إلى أن أحد المعوقات في السوق المصري كثرة حلقات التداول، لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة ولذلك وجه الرئيس السيسي بإنشاء أسواق نصف  جملة، حتى يحصل المواطن على السلع بأقل سعر.

حماية المستهلك السوق المصري راضي عبد المعطي ضبط السوق خفض الأسعار

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