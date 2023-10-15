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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 سلع أساسية.. التموين تعلن تفاصيل تطبيق مبادرة خفض الأسعار| فيديو

أسعار السلع الأساسية
أسعار السلع الأساسية

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بدأت بالأمس وهي مستمرة لـ 6 أشهر، منوها بأن أطراف المبادرة الرئسيين هي “مجلس الوزراء والوزارات المعانية مثل التموين والصناعة والمالية والبنك المركزي واتحاد الغرف والصناعات المصرية”.

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حضرة المواطن” على قناة "الحدث اليوم” مع الإعلامي السيد علي"  أن هدف المبادرة هي تخفيض الأسعار للمستهلك، مؤكداً أن التخفضيات التي تم العمل عليها هي من 15% لـ 20% على 7 سلع أساسية مثل الفول والألبان والزيت والمكرونة  والسكر والعدس والدواجن المجمدة والأرز.

 السلاسل التجارية

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المستهلك يمكن أن يحصل على هذه السلع من خلال السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، موضحاً أن عدم حصول هذه السلاسل التجارية على أرباح من هذه السلع. 
 

التموين اسعار السلع الصناعة المالية اتحاد الغرف المستهلك

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