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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تطمئن المواطنين: السلع الأساسية متواجدة بوفرة ونسبة التخفيضات تم الالتزام بها

خفض أسعار السلع الأساسية
خفض أسعار السلع الأساسية

قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بدأت من اليوم، في معظم المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتحاد الصناعات والحكومة.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن رئيس مجلس الوزراء قدم حزمة من الإجراءات منها الإعفاءات والتخلص من الرسوم والجمارك لمجموعة من السلع الأساسية.

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن السلع الأساسية متواجده بوفرة ونسبة التخفيضات تم الالتزام بها، موضحا أن التخفيضات تتراوح بين 15٪ حتى 25٪، وبعض الأصناف تصل الي 35٪، منها الزيت والسكر، فضلا عن الدواجن والبيض.

متابعة ميدانية

ولفت إلى أن هناك متابعة ميدانية من المسئولين على مدار الاسبوع، وتشغيل مجموعات عمل بالتنسيق مع شرطة التموين لإزالة اي معوقات أو مشاكل في السلاسل والمراكز التجارية تتبع الآلية والرقابة.

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