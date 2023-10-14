السكر بـ 27 جنيه ..الغرف التجارية تكشف مستجدات مبادرة خفض الأسعار

كشف علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، مستجدات مبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع، موضحا أن الشركات بدأت تنزل السوق أول أمس واستمروا في التوزيع بناء على الأسعار الجديدة، ومبادرة خفض الأسعار بدأت في التنفيذ من اليوم.

وأكد علاء عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن الأسعار انخفضت في كافة المحال والأسواق بجميع انحاء الجمهورية، وبالنسبة للزيوت تمت بالنسية التي تم الإتفاق عليها، وباقي السلع نزلت الاسعار الجديدة منها الفول والعدس، وهناك شركات عملت على تنفيذ مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الإستراتيجية الهامة.

مبادرة خفض الأسعار اليوم

وأوضح أمين عام الغرف التجارية، أن التعليمات صدرت بكافة المحال والسلاسل التجارية، وسعر السكر 27 جنيه، مشيرا إلى أن جار العمل على حل أزمة الأسعار في المحلات الصغيرة.