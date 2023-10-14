انطلاق أول أيام مبادرة خفض أسعار السلع بالأسواق والغرف التجارية تتابع الموقف

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف التجارية، أن هناك شركات عملت على تنفيذ مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الإستراتيجية الهامة، وهناك شركات طرحت السكر في المجمعات والمنافذ بسعر 27 جنيها.

وقال علاء عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، أنه بدأنا بمبادرة خفض أسعار السلع في المنافذ والسلاسل الغذائية الكبيرة، مؤكدا أنه جار العمل على حل أزمة الأسعار في المحلات الصغيرة.

السلع الهامة

وتابع أمين عام إتحاد الغرف التجارية، أنه تم العمل على ضخ كميات كبيرة من السلع، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على تلك السلع الهامة.