بداية من السبت.. الغرف التجارية: تخفيضات كبيرة في أسعار السلع بالأسواق |فيديو

زف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع الأساسية في الأسواق، قائلا إن مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار ستبدأ من السبت المقبل في طرحها بالأسواق، بتخفيضات كبيرة تصل لـ 25% في بعض السلع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن يشعر المواطن بالتخفيضات على السلع المصرية.

الغرف التجارية تتحدث عن تخفيض الأسعار

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تقدم كل ما لديها من أجل تخفيض الأسعار، خاصة في ضوء ما تشهده الأسواق من ارتفاعات غير مبررة في الوقت الحالي، موضحا أن رئيس الوزراء يقدم تسهيلات للقطاع الخاص من أجل تخفيض الأسعار في الأسواق.

وتابع مسؤول الغرف التجارية، أن مبادرة تخفيض الأسعار تشمل السلع الأساسية، ومازال ستتم إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تلك السلع لن يستطيع بعض التجار استغلالها من خلال شرائها وبيعها في أماكن أخرى، إذ أن السلع مطبوع عليها الأسعار.

ولفت إلى أن السلع الذي سيتم طرحها هدفها زيادة المنافسة، وإذا كان هناك بعض الشركات الأخرى تطرح بأسعار أقل سيهدف لزيادة المنافسة بقوة، موضحا أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير، وبعض الأسعار انخفضت في الوقت الحالي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء والبنك المركزي قدموا تسهيلات عديدة للقطاع الخاص من أجل تخفيض الأسعار.