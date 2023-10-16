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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

استفد في وقت الفراغ.. أفضل تطبيقات تعليم اللغات المجانية

استفيد في وقت الفراغ..أفضل
استفيد في وقت الفراغ..أفضل تطبيقات تعليم اللغات المجانية

مع انتشار الهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى الإنترنت، أصبح تعلم اللغات الأجنبية أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهناك العديد من التطبيقات المجانية التي يمكن أن تساعد المستخدمين على تعلم لغة جديدة من الصفر وحتى الاحتراف.

 

إليك قائمة بأفضل تطبيقات تعلم اللغات المجانية:

 

• Duolingo: يعد تطبيق Duolingo أحد أشهر تطبيقات تعلم اللغات المجانية. يعتمد التطبيق على طريقة التعلم باللعب، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الألعاب والنشاطات التي تساعد المستخدمين على تعلم الكلمات والقواعد والنطق.

• Memrise: يعتمد تطبيق Memrise على طريقة التعلم التكيفي، حيث يوفر دروسًا مخصصة لكل متعلم بناءً على أسلوبه ومستوى إتقانه. يتميز التطبيق بوجود قاعدة بيانات واسعة من الكلمات والقواعد والجمل، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو والصور والأصوات.

• Babbel: يوفر تطبيق Babbel دروسًا شاملة في مجموعة متنوعة من اللغات. يتميز التطبيق بوجود دروس تفاعلية واختبارات تقييمية تساعد المستخدمين على متابعة تقدمهم.

• Rosetta Stone: يعتمد تطبيق Rosetta Stone على طريقة التعلم بالاستماع والتحدث، حيث يوفر دروسًا تركز على النطق والفهم. يتميز التطبيق بوجود قاعدة بيانات واسعة من الكلمات والقواعد والجمل، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية ناطقة باللغة الأصلية.

• Clozemaster: يعتمد تطبيق Clozemaster على طريقة التعلم بالتكرار، حيث يوفر دروسًا تعتمد على ملء الفراغات بالكلمات أو العبارات الصحيحة. يتميز التطبيق بوجود قاعدة بيانات واسعة من الجمل والحوارات، بالإضافة إلى إمكانية التعلم من خلال مقاطع الفيديو والصور.

 

مزايا تطبيقات تعلم اللغات المجانية:

 

• سهولة الاستخدام: تتميز تطبيقات تعلم اللغات المجانية بسهولة الاستخدام، حيث يمكن استخدامها على أي جهاز ذكي.

• التكلفة: تعد تطبيقات تعلم اللغات المجانية خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن طريقة غير مكلفة لتعلم لغة جديدة.

• التنوع: توفر تطبيقات تعلم اللغات المجانية مجموعة متنوعة من اللغات، مما يسمح للمستخدمين باختيار اللغة التي يرغبون في تعلمها.

 

عيوب تطبيقات تعلم اللغات المجانية:

 

• المحتوى محدود: قد يكون المحتوى المتاح في تطبيقات تعلم اللغات المجانية محدودًا مقارنة بالتطبيقات المدفوعة.

• عدم وجود تفاعل مع المعلم: لا توفر تطبيقات تعلم اللغات المجانية فرصة للتفاعل مع المعلم، مما قد يحد من تقدم المستخدمين.

 

نصائح لاختيار أفضل تطبيق لتعلم اللغة:

 

• حدد هدفك: قبل اختيار تطبيق لتعلم اللغة، حدد هدفك من التعلم. هل تريد تعلم اللغة الأساسية؟ أم تريد الوصول إلى مستوى متقدم؟

• اختر التطبيق المناسب لأسلوبك: هناك العديد من الطرق المختلفة لتعلم اللغات. حدد التطبيق الذي يناسب أسلوبك في التعلم.

• جرب التطبيقات المختلفة: هناك العديد من التطبيقات المجانية لتعلم اللغات. جرب أكثر من تطبيق واحد لمعرفة التطبيق الذي يناسبك بشكل أفضل.

 

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