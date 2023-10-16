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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء دورة معادلة اللغة الفرنسية بمركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء دورة معادلة اللغة الفرنسية لطلاب كلية الحقوق، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة  مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية ، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

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وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على تقديم العديد من الدورات التدريبية لتقديم خريج مميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل ، حيث أنها تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

جدير بالذكر، أن كلية الحقوق تشترط ضرورة حصول طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق على معادلة اللغة الفرنسية الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية كمادة أجنبية ثانية بجانب المادة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" في مرحلة الثانوية العامة.


وأوضح  الدكتور شادى الكردى مدير المركز، أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه لمركز اللغات كلية الآداب وسداد الرسوم والمستندات والمتمثلة فى  500 جنيه + صورة بطاقة.

 

مركز اللغات جامعة حلوان كلية الاداب بدء دورة معادلة اللغة الفرنسية لطلاب كلية الحقوق Jobs Education

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