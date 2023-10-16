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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تكشف عن أمنية حياتها.. تعرف عليها

صدى البلد

أعادت الفنانة دنيا سمير غانم نشر تغريدة لها عبر حسابها بتطبيق إكس كتبت من خلالها :" بتمنى يكون عندى مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء آمنين اللهم احفظهم جميعا". 

وعلقت دنيا سمير غانم على التغريدة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة :" مازالت وستظل أمنيتى إلى الأبد".

نشرت الصفحة الرسمية لليونسيف فيديو من سفيرة النوايا الحسنة الفنانة دنيا سمير غانم وهى توجه رسالة استغاثة لمساعدة ضحايا غزة بعد تفاقم أزمة القضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

وتحدثت دنيا سمير غانم فى الفيديو ، قائلة: "أكتر من مليون طفل فى غزة عايشين فى رعب ،وحرمان من كل أساسيات الحياة ، قلوبنا موجوعة عليهم لكن تعاطفنا لازم يكمل بمساهمتنا في توفير المساعدات الإنسانية ليهم .. أتبرعوا لأطفال غزة من خلال اليونسيف".

وعلقت اليونسيف على الفيديو: "رسالة من سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف الفنانة دنيا سمير غانم:
في #غزة، مئات الأطفال اتقتلوا وآلاف أُصيبوا.
مليون طفل موجودين دلوقتي في ظروف معدومة من الإنسانية.
الوضع بجد كارثي وأقل حاجة ممكن نعملها إننا نتبرع لأطفال غزة من خلال يونيسف علشان توصلهم المساعدات الإنسانية".
اتبرعوا من خلال اللينك اللي في البايو

وقد حرصت الفنانة دنيا سمير غانم فى الأيام الماضية على دعم القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت دنيا:"اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها و هون علي أطفال فلسطين الرعب و القهر و اليتم والألم و الجوع… اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين..".

مهرجان الفضائيات العربية:

وقد شاركت الفنانة دنيا سمير غانم على  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورها خلال مشاركتها في حفل  مهرجان الفضائيات العربية.

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