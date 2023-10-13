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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم عبر إنستجرام: اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين

صدى البلد

دعمت الفنانة دنيا سمير غانم القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت دنيا:"اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها و هون علي أطفال فلسطين الرعب و القهر و اليتم والألم و الجوع… اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين..".

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم على  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورها خلال مشاركتها في حفل  مهرجان الفضائيات العربية

 

خطفت دنيا سمير غانم الأنظار في الحفل بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المزين بالتطريزات ذات اللون الذهبي، وكان التصميم من توقيع Edward Arsouni.

علق ناقد الموضة اللبناني على فستان دنيا سمير غانم  في مهرجان الفضائيات العربية قائلا: "فستان أخت العريس عام ٢٠٠٣….ان كان التصميم او التطريز اللي بالفستان... كلو قديم…وخياطة الفستان مش متقنة ايضا... و قماشة الفستان سميكة و واقفة كتير، و مع هالتصميم، زادت الطين بلة وهالشي جعل الفستان يبدو متل الخمية من تحت و يضيعلها خصرها بالرغم من وجود حزام."

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