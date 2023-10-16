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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعقد سيارة مضروب| سيدة تنصب على مواطن بالقاهرة

الشرطة
الشرطة

ضبط رجال الأمن إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على مواطن والإستيلاء على مبلغ مالى منه .

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية وقرر بتضرره من ربة منزل لقيامه بشراء سيارة منها مقابل مبلغ مالى بموجب عقد إبتدائى لحين الإنتهاء من تسجيل العقد وسداد باقى المبلغ إلا أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة ، والبائعة المذكورة قامت بإستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخد السيارة ، أمكن ضبط مرتكبة الواقعة.

المتهمة

وإعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد النصب والإحتيال على الشاكى والحصول منه على المبلغ المالى ، وبإرشادها تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نصب احتيال القبض علي المقطم شراء سيارة قسم شرطة المقطم مديرية أمن القاهرة

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