اصطفاف المعدات والآليات الهندسية في أشمون للتعامل مع الأزمات والطوارئ

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وشهد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون عرض اصطفاف ميدانى لكافة المعدات والسيارات والآليات الهندسية علي مستوي مركز ومدينة أشمون وذلك للوقوف على مدي جاهزية المعدات والسيارات ومدي صلاحيتها لمواجهة أي حالات الطوارئ والأزمات، والوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم لها ،والذي تم تجهيزه والترتيب له بمقر مدينة أشمون.

من جانبه أكد النمر علي أهمية هذا الاصطفاف استعدادا لتنفيذ تلك التدريبات على أرض الواقع لبيان مدى إستعداد كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمات حال حدوثها ،وأهمية اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ والأزمات في أي وقت وسرعة التعامل مع الموقف.