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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7 طن دقيق ونخالة و 4 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية


شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية،  وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة، حيث تمكنت من ضبط 2,5 طن دقيق فاخر بأحد المخابز السياحية ومحل لتجارة الحبوب والأعلاف بدون مستندات بالإضافة إلى تجميع 4 إسطوانات غاز بدون موافقة الجهات الرقابية وعدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة بمركز شبين الكوم .

 

 وكذا ضبط 4 طن أسمدة زراعية و 2 طن خليط زوائد بمركز تلا بدون مستندات مجهولة المصدر ، و 3,5 طن نخالة خشنة بمحل لتجارة الأعلاف بكفر بنى غريان بمركز قويسنا لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المتداول.

 

و تم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام .


وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الحملات أسفرت عن تحرير  606 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوع ما بين 298 محضر مخالفات مخابز و 308 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين .

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه بالفحص الفوري وحل الشكاوى

محافظ المنوفية يتابع الأعمال بممشى شبين الكوم الجديد ويتفقد إصلاحات كوبري القاصد


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة اليومية لمبادرة تخفيض أسعار السلع والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب .

التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية الطب البيطري المتابعة اليومية الغش التجاري المخابز السياحية حملات التفتيش

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