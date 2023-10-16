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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الخناقة اشتعلت في دقايق وبقيت جريمة وسط الشارع بالغربية.. أطراف المشاجرة صدمة

طليق ابنته تخلص منه
طليق ابنته تخلص منه

جمعتهما الصدفة في أحد شوارع مدينة بسيون بالغربية، وشاء القدر أن تكون نهاية الرجل المسن على يد طليق ابنته وضرتها بعد مشاجرة بينهما.

أحداث الواقعة

في أحد شوارع مركز بسيون بمحافظة الغربية تدور أحداث المأساة عندما جمعت الصدفة بين الرجل المسن وطليق ابنته وضرتها فقاما بالتعدي على حماه خلال مشاجرة نشبت بينهما، قام على أثرها طليق ابنته بطعنه عدة طعنات غادرة بالبطن والصدر أودت بحياته.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى يفيد  باستقبال مسن مصاب بعدة طعنات غادرة بالبطن والصدر، وحالته الصحية خطيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية أن طليق ابنة المجني عليه وزوجته - ضرة ابنة المجني عليه تعديا على المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين حال تقابل المتهمين والمجني عليه بالصدفة بنطاق شوارع مركز بسيون.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون في أقل من ساعتين من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات أسرية بين الطرفين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضرتها وطليقها انهى حياة الغربية مدينة بسيون أحداث الواقعة

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