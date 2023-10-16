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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، وذلك بحسب بيان أصدره المركز الإعلامى لهيئة الميناء.
 وقد 

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8683 طن تشمل : 4449 طن يوريا و 500 طن علف و 2100 طن مولاس و 1634 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52769 طن تشمل : 5670 طن حديد و  14339 طن خردة و 9521 طن ذرة و 100 طن سكر و 7408 طن فول و 390 طن فول صويا و 15241 طن قمح و 100 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 598 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 214 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4887 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 30075 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 420741 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4385 شاحنة .

 

دمياط القطاع الخاص الحبوب والغلال بضائع متنوعة المركز الاعلامي القطاع الخاص الحاويات البضائع العامة

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