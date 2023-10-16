انقطاع المياه عن 4 مناطق في دمياط 10 ساعات

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (مدينة ميت أبو غالب وضواحيها – كفر ميت ابو غالب - السوالم)، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم الاثنين الموافق 16-10-2023، وحتى الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023 لمدة 10 ساعات.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى الإنتهاء من أعمال تقفيلات وربط الخط الناقل (ميت أبو غالب – كفر ميت أبو غالب).



وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.