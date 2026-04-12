لم يعتدِ على لاعبي الأهلي.. «أوسكار رويز» يُدافع عن محمود وفا: سنُطلعهم على كل التسجيلات

أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بـالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم محمود وفا لم يرتكب أي تجاوز خلال إدارته مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وقال رويز في تصريحات تلفزيونية: "محمود وفا لم يدفع تريزيجيه، وسنُطلع النادي الأهلي على جميع الزوايا والتسجيلات، إلى جانب المحادثات التي دارت قبل وبعد المباراة. نحن نتحدث بثقة، لأن لجنة الحكام استمعت بالفعل إلى التسجيل الكامل لمحادثات الحكام"

ويطالب الأهلي بمعاقبة محمود وفا، حكم مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بداعي أنه تعرض بالتلفظ والدفع على لاعبي الأهلي محمود تريزيجيه وحسين الشحات في مباراة الفريقين في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري المتاز.