سوناك: بريطانيا سترفع مساعداتها لـ الفلسطينيين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك اليوم، الإثنين، سقوط 6 مواطنين بريطانيين على الأقل في إسرائيل منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، مشدداً على أن بلاده ستواصل مطالبة إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

وأعلن “سوناك”، في كلمة أمام البرلمان، أن بلاده ستزيد مساعداتها للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث بما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية.

وتابع "يمكنني أن أبلغ مجلس العموم أن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل سقطوا، وإن عشرة آخرين في عداد المفقودين، ويخشى أن يكون بعضهم بين القتلى".

وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين في غزة، لافتاً إلى أن الشركاء في المنطقة "طلبوا منا لعب دور في منع تصاعد الوضع الإقليمي".

وأكد أنه "لا بد لإسرائيل أن تدافع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي الإنساني".