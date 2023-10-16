التلفزيون الفلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف معبر رفح جنوبي قطاع غزة من جديد

أفاد التلفزيون الفلسطيني بقيام طائرات الاحتلال بغارة جديدة على معبر رفح.



وقال التلفزيون الفلسطيني إن طائرات الاحتلال قصفت مجددا معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.



وكان أكد وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة خاصة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أن معبر رفح مفتوح على الجانب المصري رسميا وهو مفتوح طوال الوقت والمشكلة التي نشأت هو في التعرض للقصف الجوي وبالتالي فإن الجانب الغزاوي ليس في وضع يسمح له باستقبال عبور المركبات.

جاء ذلك خلال مقابلة هاتفية لوزير الخارجية سامح شكري مع مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، أمس السبت.

أكد شكري أن معبر رفح الحدودي مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، وبسبب القصف الجوي تعطل عبور المركبات.

وأضاف شكري أن القائمين على المعبر من الجانب الغزاوي يرون ضرورة خروج مواطني البلد الثالث، من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، حتى يمكن دخول السلع الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن مصر لم تتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية، والإمدادات، لتخفيف الضغوط عن ما يحدث في غزة حتى الآن.