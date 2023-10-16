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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو طفلك مسافر معاك.. اعرف خطوات استخراج باسبور للأبناء

صدى البلد

يهتم الكثير بمعرفة خطوات استخراج جواز سفر للأطفال خصوصا للمقبلين على السفر خارج البلاد برفقة ابنائهم، ويوضح صدى البلد  الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال .

وتحظى عمليات البحث بشأن خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2023م، ببحث واسع على المحركات العالمية، مثل «جوجل»، فمن خلال التعرف على الأوراق المطلوبة والخطوات، يمكن اختصار كثير من الوقت والمجهود، وإنجاز المعاملة في أسرع وقت.

 

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الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

 

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب مع وجود الأصل بشرط أن تكون سارية.

 

- أصل وصورة شهادة ميلاد الطفل مميكنة، بشرط أن يكون مدون عليها الرقم القومي للأب.

 

- إحضار 4 صور ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6 للطفل ويشترط أن تكون حديثة.

 

- يتوجه الأب أو ولي الأمر إلى الشباك المخصص وسحب استمارة جواز سفر مميكن «نموذج رقم 29 جوازات» وهي استمارة مجانية.

 

- يقوم الأب باستيفاء البيانات الخاصة بولي الأمر والطفل في الاستمارة.

 

- يقوم ولي الأمر بكتابة اقرار بوجود طفل داخل مصر

 

- التوجه إلي المكتب المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور، والحصول على إيصال بقيمة رسوم استخراج جواز السفر.

 

- يقوم بتسليم الاستمارة وايصال السداد والأوراق المطلوبة الى الموظف المختص الذي يقوم بالتاكد من سير جميع الخطوات السابقة، ويسلم الأب «كعب الاستمارة».

 

وفي الموعد المحدد، يذهب الأب لاستلام جواز السفر الطفل.

 

يشار إلى أن جواز السفر يكون صالح لمدة 7 سنوات من تاريخ الاصدار، ويكون صالح لجميع دول العالم، ما لم يذكر  خلاف ذلك

 

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2023

-الخطوة الأولى: يتوجه الأب أو من ينوب عنه إلى الموظف المخصص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بـ الجواز السفر المميكن وهي تصرف مجانا.

 

تكلفة إصدار جواز سفر لطفلك

بلغ رسوم استخراج جواز السفر الجديد 505 جنيهًا مصريًا، بينما تبلغ قيمة تجديد أو استخراج بدل فاقد لجواز السفر 755 جنيهًا مصريًا.

 

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