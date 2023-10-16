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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن أراهم مجددا.. رئيس وزراء اسكتلندا يروي مأساة والدي زوجته بقطاع غزة

حمزة يوسف
حمزة يوسف

قال رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف، اليوم الإثنين، إن الطعام ومياه الشرب ينفذان من والدي زوجته بسرعة في قطاع غزة وقد يموتان إذا لم يتمكنا من المغادرة قريبا.

ويعيش والدا زوجة يوسف في اسكتلندا لكنهما كانا يزوران أقاربهما في قطاع غزة لحظة بدء العدوان الإسرائيلي.

وحسب “رويترز”، قال يوسف، إن إليزابيث وماجد النخلة يقتصر طعامهما على تناول بيضة يوميا ورشفتين من الماء النظيف لقيامهما بتقنين الطعام حتى يكون هناك ما يكفي لأحفادهما.

وأضاف: “ستنفد إمداداتهم قريبا جدا.. لقد وصلوا إلى آخر حصصهم.. من الواضح أنهم يفكرون في الأطفال”.

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وتابع قائلا: “إذا لم يتم إعادة فتح الحدود، ولم يكن هناك مخرج، سيموت الناس.. لا أعتقد أنني سأراهم مرة أخرى”.

رئيس الوزراء الاسكتلندي قطاع غزة اسكتلندا حمزة يوسف

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