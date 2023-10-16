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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سي إن إن: خمس شاحنات وقود تدخل إلى قطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح

أكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 أن 5 شاحنات محملة بالوقود تابعة للأمم المتحدة دخلت إلى قطاع غزة بعد ظهر الاثنين.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن هذا سيكون أول دخول لشاحنات الوقود منذ ما قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وسيتعين على الأمم المتحدة تنسيق حركة شاحنات الوقود هذه مع إسرائيل.

ويقع مخزن الوقود التابع للأمم المتحدة عند معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي يربط بين غزة وإسرائيل، والمتاخم لمعبر رفح الذي يربط بين غزة ومصر.

يأتي ذلك بعدما تعثر الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب خلافات أمريكية إسرائيلية، على إخراج الأجانب وإقرار هدنة مؤقتة داخل قطاع غزة. 

ونفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاتفاق على هذه البنود، وكذلك أعلنت حركة حماس نفس الموقف بأنه لا اتفاق على هدنة أو إدخال المساعدات.

وبعدما أعلنت شبكة "سكاي نيوز" عن بدء دخول شاحنات وقود إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن موقفا يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة.

ونفى مصدر مصري لفضائية "القاهرة الإخبارية" التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف غزة بشن هجمات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي كبدته خسائر كبيرة، ورد الاحتلال بهجمات غاشمة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وطالبهم بالنزوح إلى جنوب القطاع.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية مروعة بعدما قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود، في الوقت الذي يواصل غاراته الغاشمة على المدنيين.

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