خالد بيبو يطمئن على معلول‏ بمعسكر منتخب تونس

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه على تواصل مع علي معلول ظهير أيسر الفريق، الذي يتواجد برفقة منتخب ‏تونس لخوض مباريات الأجندة الدولية الودية.‏

وأوضح أنه حرص على التواصل مع اللاعب ومتابعة كافة الأمور الخاصة بلحاقه ببعثة الفريق في تنزانيا خلال ‏الساعات القادمة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏

