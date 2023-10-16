خالد بيبو يطمئن على معلول‏ بمعسكر منتخب تونس

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه على تواصل مع علي معلول ظهير أيسر الفريق، الذي يتواجد برفقة منتخب تونس لخوض مباريات الأجندة الدولية الودية.
وأوضح أنه حرص على التواصل مع اللاعب ومتابعة كافة الأمور الخاصة بلحاقه ببعثة الفريق في تنزانيا خلال الساعات القادمة.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.