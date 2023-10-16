حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023.. أسامة ربيع يكشف تفاصيل لقاء السيسي

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول تفاصيل حركة الملاحة في قناة السويس خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023.

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن البيان أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم.

